E-mail:

zakaz@tiroki.net

с 11:00 до 19:00

пн. -пт.

Отдел продаж:

8 (499) 110-46-95

  • В корзине пусто!

8 (499) 110-46-95

Лидеры продаж

Часы с видеозвонком Tiroki Q600 Розовый ХИТ

Часы с видеозвонком Tiroki Q600 Розовый

Цена:
6 990 руб
Количество:
- +
Часы с видеозвонком Tiroki Q900 синие ХИТ

Часы с видеозвонком Tiroki Q900 синие

Цена:
7 990 руб
Количество:
- +
Smart Baby Watch Q11 geen NEW

Smart Baby Watch Q11 geen

Старая цена:
3 590 руб
Новая цена:
2 360 руб
Количество:
- +
Часы с видеозвонком Tiroki Q700 Голубой ХИТ

Часы с видеозвонком Tiroki Q700 Голубой

Цена:
7 390 руб
Количество:
- +

С нами выгодно и надежно!

Наш собственный бренд
2015 год основания
Cеть сервисных
центров по всей
России
Собственная курьерская
служба
Официальная
гарантия 1 год
Техническая
поддержка 24/7

Детские часы с GPS трекером Tiroki

Приобретая товар в нашем магазине вы получаете:

- оригинальную продукцию

- годовую гарантию

- полную техническую поддержку!


Создайте безопасную зону: когда ребенок выйдет за ее пределы, вам поступит уведомление.
Будьте в курсе того, с кем общается сын или дочь, достаточно включить аудио-мониторинг.
Отправляйте смс-сообщения и звоните малышу прямо на часы: дорогой смартфон не нужен!
Следите за перемещениями ребенка из любого уголка земного шара, история сохраняется.
Корректируйте маршрут малыша в режиме реального времени, оставайтесь на связи всегда.

Основные функции умных часов
с GPS - трекером

Постоянная связь
Местоположение
Электронный забор
История перемещений
Сигнал SOS
Звуковой мониторинг
Мониторинг сна
Мониторинг активности

Подберём часы для вашего ребенка?

Подобрать часы
Часы водонепроницаемые Tiroki GW300S желтые ХИТ

Часы водонепроницаемые Tiroki GW300S желтые

Цена:
3 320 руб
Количество:
- +

Часы Tiroki Q100 голубые

Цена:
3 790 руб
Количество:
- +
Часы Tiroki GW200S черные ХИТ

Часы Tiroki GW200S черные

Цена:
2 490 руб
Количество:
- +

Часто задаваемые вопросы