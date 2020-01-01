пн. -пт.
Приобретая товар в нашем магазине вы получаете:
- оригинальную продукцию
- годовую гарантию
- полную техническую поддержку!
Создайте безопасную зону: когда ребенок выйдет за ее пределы, вам поступит уведомление.
Будьте в курсе того, с кем общается сын или дочь, достаточно включить аудио-мониторинг.
Отправляйте смс-сообщения и звоните малышу прямо на часы: дорогой смартфон не нужен!
Следите за перемещениями ребенка из любого уголка земного шара, история сохраняется.
Корректируйте маршрут малыша в режиме реального времени, оставайтесь на связи всегда.